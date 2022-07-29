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Минобороны: Украинское судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украинское судно подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная
Фото: depositphotos

Географическое судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье реки Дунай. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 29 июля.

— 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна «Шляхович» на украинской дрейфующей мине, — заявил Мизинцев.

Он подчеркнул, что созданные Киевом угроза обстрела и минная опасность не дают мирным судам безопасно выйти в море, передает РИА Новости.

В марте в ФСБ сообщили, что Украина после начала операции России установила мины на подходах к ряду портов. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

В результате мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря. Обрывы свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии мин, подчеркнули в службе.

Направление течений из портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного не исключает возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

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