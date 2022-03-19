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ФСБ сообщила о дрейфе украинских мин в западной части Черного моря

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
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ФСБ сообщила о дрейфе украинских мин в западной части Черного моря
Фото: VikiPicture / CC BY-SA 4.0

Украина после начала операции России установила мины на подходах к ряду портов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ в субботу, 19 марта.

— При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями. Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря, — говорится в сообщении.

Обрывы свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии мин, подчеркнули в службе. Взрывающиеся от соприкосновения подводные мины, напомнили в ФСБ, запрещено закреплять на якорях в соответствии с соответствующей Конвенцией, если они не становятся безопасными, как только сорвутся с тросов.

Направление течений из портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного не исключает возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, предупредили в ведомстве. Черноморский флот России опубликовал прибрежное предупреждение об этом еще 18 марта, отмечается на сайте ФСБ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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