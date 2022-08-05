Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«С этим нельзя мириться»: Зеленский осудил доклад правозащитников по Украине

Лейла Алиева
В мире
«С этим нельзя мириться»: Зеленский осудил доклад правозащитников по Украине
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский осудил правозащитную организацию Amnesty International за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в пятницу, 5 июля.

По словам украинского лидера, организация пытается «амнистировать» Россию.

— Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться, передает его слова Lenta.ru.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Правозащитники задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Кроме того, в 19 городах, в том числе в Донбассе, Николаевской и Харьковской областях, зафиксированы обстрелы украинскими солдатами из жилых домов. При этом украинское командование не эвакуировало жителей из соседних зданий для того, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны российских военных.

Украина Обвинения Михаил Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Все мнения
О проекте