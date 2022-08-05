«С этим нельзя мириться»: Зеленский осудил доклад правозащитников по Украине

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский осудил правозащитную организацию Amnesty International за доклад о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в пятницу, 5 июля.

По словам украинского лидера, организация пытается «амнистировать» Россию.

— Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться, передает его слова Lenta.ru.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Правозащитники задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Кроме того, в 19 городах, в том числе в Донбассе, Николаевской и Харьковской областях, зафиксированы обстрелы украинскими солдатами из жилых домов. При этом украинское командование не эвакуировало жителей из соседних зданий для того, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны российских военных.