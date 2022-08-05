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Посольство РФ в США прокомментировало доклад правозащитников по Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство РФ в США прокомментировало доклад правозащитников по Украине
Фото: vk/rusembusa

Доклад Amnesty International о нарушениях международного права со стороны ВСУ говорит о том, что скрывать правду становится все труднее. Такое мнение выразили в российском посольстве в Вашингтоне.

По словам российских дипломатов, они надеются на то, что результаты исследования организации подтолкнут американцев к правильным выводам.

— Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными силами «военных преступлений» преследуют лишь одну цель — исказить истинное положение дел, — передает сообщение РИА Новости.

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении международных правовых норм и военного права. Правозащитники задокументировала случаи, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирных граждан.

Также в 19 городах, в том числе в Донбассе, Николаевской и Харьковской областях, зафиксированы обстрелы украинскими солдатами из жилых домов. При этом украинское командование не эвакуировало жителей из соседних зданий для того, чтобы минимизировать потери от возможного ответного удара со стороны российских военных.

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