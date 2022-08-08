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«Зеленский взбунтовался»: почему на Западе ищут замену президенту Украины

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Зеленский взбунтовался»: почему на Западе ищут замену президенту Украины
Фото: president.gov.ua

Заокеанских покровителей не устраивают попытки Зеленского вести самостоятельную политику без учета их интересов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал политолог и политтехнолог Сергей Маркелов, комментируя сообщения СМИ о том, что американская политическая элита начала искать замену президенту Украины

— Сам Запад взрастил его и постоянно пел ему дифирамбы, мол, какой он герой, как он прекрасно держит удар и поддерживает свою страну в борьбе с Россией. США и Европа сами его запрограммировали на то, что он лучший из лучших. И в конечном счете Зеленский возгордился и теперь пытается вести самостоятельную политику за счет американцев. Хотя этот новый образ европейского политика — это исключительно заслуга западников, — сказал политолог.

Он также подчеркнул, что в Вашингтоне недовольны поведением Зеленского и будут все активнее намекать о намерении заменить его:

— Вот как в фантастических фильмах искусственный интеллект восстает против своего создателя, так и Зеленский взбунтовался против своих покровителей. Аналогия очень удачная.

По словам Маркелова, не устраивает «героический образ» Зеленского и Европу, особенно старую политическую элиту, которая привыкла заниматься демагогией и вести вполне размеренный образ жизни при очень слабой политической активности:

— Европейские консерваторы, которых США не наделяют героическим образом как Зеленского, конечно же, приревновали. И все активнее будут поддерживать Вашингтон в попытках заменить украинского лидера на кого-то аморфного. Да и сами США разочарованы в Зеленском. Они поняли, что никаких заслуг у него, кроме так называемого героического образа, нет. Единственное, в чем Киев немного преуспел, — это исключительно разжигание информационной войны, к которой были включены все пропагандисты страны. И все эти страшилки о замене Зеленского — не просто злая шутка: начиная с осени они этим вплотную займутся.

Эксперт отметил, что необходимые Западу функции президент Украины уже выполнил. Однако он предположил, что разговоры о прекращении полномочий действующего лидера могут быть связан также с попыткой Запада указать Зеленскому его место:

— Поведение Зеленского объясняется тем, что аппетиты у парня растут, как и у его команды. Он не против играть по диктуемым правилам, но как только Европа и Штаты прекратят вкладываться, он будет показывать характер.

В итоге такая двойная игра, по словам спикера, может завершиться крахом политической карьеры президента, заключил Маркелов.

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