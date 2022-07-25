Почему Зеленский увольняет людей из своего окружения

Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой за «многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств». В своем видеообращении в Telegram он пояснил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. О том, почему Зеленскому приходится увольнять бывших единомышленников, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По мнению Журавлева, отстраненные от должности люди — это преимущественно близкие друзья Зеленского, которые в сложной ситуации не предали его. Однако западным политикам нужно максимально подавить волю украинского президента и окружить его чужаками.

— Это нужно заокеанским кукловодам, чтобы исключить самовольные действия Зеленского. Чтобы он не смог при желании устроить перемирие или вовсе отказаться от боевых действий. Им нужно, чтобы спецоперация продолжалась как можно дольше. И если в какой-то момент Зеленский плюнет на судьбу своей страны и захочет спасти себя, то обновленное окружение не позволит ему сделать это. То есть идет попытка подавить его свободу и волю, — пояснил политолог.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что такая тенденция в итоге может привести к свержению самого действующего украинского лидера. А нынешние увольнения — это вынужденная мера, которую ему навязал Вашингтон и Брюссель, заключил Журавлев.