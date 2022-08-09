Песков прокомментировал призыв Зеленского не пускать россиян в страны Запада

Фото: Администрация президента РФ

Попытки президента Украины Владимира Зеленского изолировать Россию не имеют перспектив, а его мышление становится только иррациональнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 августа.

— Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что заявление украинского лидера прямо говорит о его намерениях. Он отметил, что российское руководство негативно отнеслось к подобным предложениям, передает РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский заявил, что западные страны обязаны запретить всем жителям России въезд на свою территорию. Он уверен, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Позже заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова украинского президента. По его мнению, подобные идеи раньше пытался реализовать Адольф Гитлер.