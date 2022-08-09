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Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после его предложения ограничить поездки россиянам

Александр Афонин
В мире
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после его предложения ограничить поездки россиянам
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о запрете всем россиянам въезда на территорию стран Запада. Об этом он сообщил во вторник, 9 августа.

— Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности все население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер, — сказал он.

В своем Telegram-канале политик задал вопрос, остались ли у людей предположения о природе власти Украины.

До этого Владимир Зеленский заявил, что западные страны обязаны запретить всем жителям России въезд на свою территорию. Он уверен, что россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Накануне Дмитрий Медведев выразил мнение, что агрессия со стороны Грузии 2008 года и украинский конфликт являются проявлениями инициированного Западом процесса в отношении России. Политик не сомневается, что грузинский и украинский конфликты можно считать звеньями одной цепи.

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