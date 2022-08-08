Медведев заявил, что Запад стремится уничтожить Россию

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Агрессия со стороны Грузии 2008 года и украинский конфликт являются проявлениями инициированного Западом процесса в отношении РФ. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик не сомневается, что грузинский и украинский конфликты можно считать звеньями одной цепи.

— Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России, — отметил зампред Совбеза РФ.

По словам Медведева, накануне агрессии Грузии в 2008 году США готовили грузинских военных и подталкивали тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили к нападению на Южную Осетию и российских миротворцев. Теперь, как отметил политик, американцы ведут «такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику» и в отношении Украины. Он подчеркнул, что сейчас США более активно поддерживают «окончательно потерявший самостоятельность» Евросоюз.

— Цель прежняя: уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад, — констатировал Медведев.

Он добавил, что США повторяют грузинский сценарий. Они сознательно «укрепляли у Киева чувство безнаказанности, накачивали его оружием, поощряли убийства мирных жителей Донбасса».

В настоящее время, констатировал зампред Совбеза РФ, Соединенные Штаты продолжают «упражняться с Украиной», на будущее которой им «абсолютно наплевать», передает ТАСС.

До этого Медведев заявил, что необходимо прямо заявлять о целях РФ добиваться мира с украинской стороной исключительно на своих условиях.