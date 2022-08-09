«В ключевых странах точно выстрелит»: когда Европа открыто поддержит Россию

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Среди населения Германии и Австрии наблюдается высокий уровень поддержки Владимира Путина и России. Немцы и австрийцы все больше выражают недовольство экономическими последствиями антироссийских санкций. Об этом написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung. Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», когда европейцы начнут открыто высказывать негодование из-за внутренних проблем стран и поддержат Россию.

По его словам, осенью в Европе пройдут выборы разного уровня. Европейцы будут активно голосовать против антироссийских санкций из-за их чудовищных последствий для стран.

— Очевидно, что осенью понесутся по всем европейским странам разного уровня выборы. В Европе начнут активизироваться альтернативные политические силы. Граждане будут голосовать против всех издевательств над ними, которые происходят из-за введения антироссийских санкций, — считает эксперт.

Политолог уверен, что жители Германии, Австрии и Швейцарии будут активно выражать свою позицию против действующей политики Евросоюза и поддерживать Россию.

— Безусловно, это произойдет не во всех европейских странах, но в ключевых точно выстрелит. Например, Германию, Австрию и Швейцарию точно ждут политические потрясения. Более того, поддержка Владимира Путина и поведения России на мировой арене превратится в некую политическую силу в Европе. Будут разные сценарии развития событий. Но не стоит сомневаться, что европейский народ скажет свое громкое слово, — подчеркнул Маркелов.

6 августа западная пресса окрестила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем Путина» внутри Европейского союза (ЕС) из-за его отношения к России. Так ли это на самом деле — «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.