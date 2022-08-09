Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

На территории Германии и Австрии существует высокий уровень поддержки действий России и ее президента Владимира Путина, написал в понедельник, 8 августа, обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.

Автор материала счел обманчивым впечатление относительно единодушной поддержки Украины среди жителей стран, говорящих на немецком языке. Специалист подчеркнул, что у Москвы имеется внушительное число сторонников, пишет РИА Новости.

— Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой, — объяснил причины высокого уровня поддержки Лехнер.

По словам немецкого эксперта, среди населения Австрии и ФРГ в последние несколько месяцев зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, введенных против России. Энтузиазм в отношении Украины снижают рост инфляции, грозящий дефицит газа и «чудовищные цены». Теперь уже многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском «поджигателя конфликта», который мешает установлению мира.

Возраст и состояние действующего американского президента Джо Байдена не дадут ему возможности принимать участие в выборах в 2024 году. Такое мнение выразил ведущий Fox News Карл Роув в минувшую пятницу, 5 августа.