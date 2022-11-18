Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тамбове мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на Севастопольском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, подозреваемым оказался 25-летний мужчина.

Убийство, о котором идет речь, произошло недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте. Тело 29-летней погибшей обнаружили утром 18 ноября. Примечательно, что накануне гибели женщина обращалась в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», которое находится под контролем у прокуратуры. На месте происшествия работал Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.