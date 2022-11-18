Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тамбове мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на Севастопольском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, подозреваемым оказался 25-летний мужчина.

Убийство, о котором идет речь, произошло недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте. Тело 29-летней погибшей обнаружили утром 18 ноября. Примечательно, что накануне гибели женщина обращалась в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», которое находится под контролем у прокуратуры. На месте происшествия работал Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.

Тамбов Москва Прокуратура Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте