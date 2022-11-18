«Критичный возраст»: какие проблемы со зрением могут появиться после 40 лет

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После 40 лет хрусталик глаза теряет эластичность, а внутриглазное давление повышается. Это приводит к развитию различных заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-офтальмолог Христо Тахчиди.

По словам специалиста, когда человек переходит 40-летний рубеж, зрение может начать резко падать. Это связано с физиологическими процессами, которые происходят в организме.

— После 40 лет начинается изнашивание определенных элементов и систем в организме, в том числе зрения. Это критичный возраст с точки зрения биологии развития человека. Начинается ухудшение зрения вблизи. Хрусталик дает возможность видеть объекты на различном расстоянии. Линза фокусирует изображение за счет эластичности. В этом возрасте она начинает ухудшаться. Люди начиная с 40 лет начинают постепенно отодвигать мелкие объекты все дальше, потому что не хватает силы оптики для фокусировки изображения. Это физиологический процесс, потому что ткань перерождается и теряет свою функциональность, — объяснил Тахчиди.

Офтальмолог предупредил, что с возрастом может начаться резкое повышение внутриглазного давления, которое запустит механизм развития глаукомы.

— Также может развиваться такая болезнь как глаукома. Это повышение глазного давления, которое ведет к атрофии и слепоте. Развитие заболевания стартует с 40 лет. Эту болезнь можно остановить, только если заменить хрусталик глаза. Однако в искусственном виде его качество будет значительно хуже. Именно поэтому люди часто отказываются от таких операций, — отметил офтальмолог.

Врач подчеркнул, что не со всеми возрастными изменениями зрения можно эффективно бороться.

— Дальнозоркость является физиологическим явлением, на которое невозможно повлиять. А глаукому можно предотвратить, если раз в год мерить давление. Это можно сделать в любом офтальмологическом кабинете, — пояснил Тахчиди.

Собеседник «ВМ» также рассказал, что никакие БАДы и продукты питания не помогут сохранить зрение или улучшить его.

— Важно понимать, что дефицит некоторых продуктов питания или витаминов негативно действует на зрение. Но в современном мире настолько богатый выбор любых продуктов, что ни о каких серьезных дефицитах не может идти речи. Я советую регулярно сдавать анализы, чтобы предотвратить авитаминоз, — порекомендовал врач.