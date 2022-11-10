Толстые, горбатые и полуслепые: как изменится человеческое тело к 3000 году

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Люди будущего утратят способность ходить прямо и будут носить очки из-за испорченного зрения. Нежелание заниматься спортом повлияет на их метаболизм, что приведет к серьезным проблемам с весом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал биолог и эксперт в области генетики Геннадий Горюнов.

По его словам, ученые давно разрабатывают модели человека будущего, который очень преобразится и лишь отдаленно будет напоминать нынешних людей:

— Мы говорим о далеком будущем, но уже сегодня можно наблюдать, как у некоторых людей появляется в довольно молодом возрасте горб из-за сутулости, нежелания укреплять свои кости и мышцы. Зрение от смартфонов уже у многих испортилось, поэтому спрос на услуги офтальмологов и очки вырос в разы.

Неблагоприятная тенденция, по мнению биолога, продолжится, если общество не изменит свое отношение к собственному здоровью:

— Наш образ жизни сказывается не только на нас, но и на будущих поколениях. За 978 лет многое в жизни людей изменится. И к третьему тысячелетию наш облик будет напоминать космических существ, которые из-за погруженности в мир виртуальной реальности не смогут коммуницировать в привычной форме.

Худых людей, по словам эксперта, практически не останется, так как любовь к нездоровой пище сделает свое дело — лишний вес станет бичом XXII века. Отказ от спорта тоже внесет свою лепту: мышечный тонус будет очень быстро утрачиваться, а кожа обретет бледные, болезненные оттенки.

Исследователи из компании Toll Free Forwarding продемонстрировали, как в далеком будущем изменится внешний вид человека. Модель человека из 3000 года назвали Минди. Эксперты при ее разработке исходили из того, что люди станут все больше зависеть от смартфонов, и это окажет влияние на эволюцию. Кардинально изменится фигура человека — у него пропадет прямая осанка, укоротится шея, а пальцы примут крючкообразную форму.