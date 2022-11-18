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Пятилетний ребенок пострадал в ДТП на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пятилетний ребенок пострадал в ДТП на севере столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Левобережная улица Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 18 ноября.

По данным ведомства, авария произошла на Левобережной улице в районе дома № 6. Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль Kia, в котором находились водитель и пятилетняя пассажирка. В результате столкновения легковушку толкнуло вперед и она врезалась в припаркованный Hyundai.

В ДТП пострадала пятилетняя девочка, которая сидела на заднем сиденье легкового автомобиля в специальном кресле. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом лобной области.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на МКАД на востоке столицы. Столкнулись шесть автомобилей.

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