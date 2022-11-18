Фестиваль ко Дню матери пройдет в Измайловском кремле

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

В Измайловском кремле 26 и 27 ноября пройдет фестиваль ко Дню матери «Маме посвящается». Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы в пятницу, 18 ноября.

Целью и задачей мероприятия являются сохранение и развитие лучших традиций духовно-нравственного воспитания, а также помощь многодетным семьям.

— Логично, что фестиваль будет проводиться в самом русском месте столицы, в Кремле в Измайлове, где все выполнено в традиционном русском стиле и где можно узнать много нового о русских традициях, а также провести с размахом народного гуляния яркий праздник, посвященный самому важному человеку в жизни каждого — маме, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля с 12 до 18 часов пройдут деловая программа в формате лекций и мастер-классов, фотовыставка «Сила Веры и Любви», показ мод «Мамы всякие важны…». Предусмотрены мастер-классы и активности от семейного конно-спортивного клуба «Измайлово», включая катание на пони и фотозону, а также многое другое.

Также в День матери, 27 ноября, можно будет бесплатно посетить экскурсии, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ в Музее Победы. Вход будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет.