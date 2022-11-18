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«Останемся насовсем»: актер Кулаков вместе с особенным сыном эмигрировал в Израиль

Анастасия Колоскова
Общество
«Останемся насовсем»: актер Кулаков вместе с особенным сыном эмигрировал в Израиль
Фото: youtube.com/ ОТЦЫФРОВКА

Актер Евгений Кулаков, известный по сериалам «След» и «Физрук», перебрался из России в Израиль вместе со своим сыном, который страдает ДЦП.

— Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад — не сможем. Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию, — рассказал артист в YouTube-шоу «Гостиный двор».

По словам 42-летнего Кулакова, он эмигрировал еще в сентябре. Жена и дочь актера пока остались на родине, но планируют в перспективе воссоединиться с семьей.

Звезда сериала «След» признался, что в Израиле у него нет чувства тревоги. По его словам, местное население очень радушно относятся к его особенному сыну.

18-летний Илья посещает специальную школу, а Евгений находится в поиске работы. До своего отъезда актер активно снимался в кино и играл в театре.

— Мы работаем и ДЦП, и с аутизмом. За сыном не нужен уход, — рассказал Кулаков. Он отметил, что хочет, чтобы сын ста самостоятельным человеком, передает «СтарХит».

В конце сентября в Израиль также улетела певица Алла Пугачева вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Известно, что обратного билета у нее нет.

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