Стала известна причина убийства женщины на Севастопольском проспекте

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Появилась предварительная версия мотива убийства женщины на Севастопольском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, подозреваемый познакомился с убитой незадолго до произошедшего. Между ними произошел конфликт. Задержанный оказывал знаки внимания погибшей, а она не отвечала ему взаимностью.

— Следствием изучены записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы противоправные действия молодого человека. Устанавливаются и допрашиваются свидетели. Назначены необходимые судебные экспертизы, — резюмировала Иванова.

Убийство, о котором идет речь, произошло недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте. Тело погибшей было обнаружено утром 18 ноября с признаками насильственной смерти. Примечательно, что незадолго до убийства девушка обращалась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже подозреваемого задержали под Тамбовом.