Безответная любовь и сталкинг: что известно об убийстве женщины на Севастопольском проспекте

Фото: Пресс-служба МВД России

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Утром 18 ноября недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте обнаружили тело женщины с несколькими колото-резаными ранами. Известно, что накануне трагедии, погибшая звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».

Просила помочь и защитить

Около 6 утра 18 ноября случайные прохожие нашли тело 29-летней девушки возле многоэтажки на Севастопольском проспекте. Известно, что девушка приехала в столицу из Донецка и снимала здесь квартиру вместе с подругой.

По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данным источников «ВМ», погибшая работала в местном супермаркете. Собеседник издания отметил, что в последний раз женщина выходила на связь 17 ноября около 12 часов ночи.

Подруга погибшей, с которой пообщались корреспонденты Telegram-канала Shot, рассказала, что убитая недавно рассталась с молодым человеком, с которым она была вместе около полугода. По словам девушки, отношения пары были непростыми.

Примечательно, что накануне убийства, женщина звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует ее знакомый. Также девушка заявила, что парень несколько раз нападал на нее и душил.

Подозреваемый

18 ноября столичная прокуратура сообщила, что подозреваемого в убийстве задержали в Тамбове. Тот ли это человек, о котором рассказывала подруга погибшей, не уточняется.

— Сотрудники СК и МВД задержали 25-летнего подозреваемого на территории Тамбовской области. Также задержан знакомый подозреваемого, который помогал фигуранту скрыться, — рассказала руководитель ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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Иванова отметила, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до трагедии.

— У них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью, — резюмировала представитель ведомства.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой злоумышленнику грозит большой срок.

— Если его действия будут квалифицированы по статье «Убийство» УК РФ, то ему может грозить наказание в виде срока от шести до пятнадцати лет, — объяснила Нефедова.

Сталкинг

Почетный адвокат России Евгений Харламов, считает, что, если вас преследуют, нужно немедленно обратиться в полицию. В этом случае сотрудники МВД будут обязаны принять заявление и установить все обстоятельства.

— В зависимости от случая сотрудники полиции сами будут определять комплексы оперативных мероприятий и, может быть, даже возьмут под защиту. То есть если угроза реальна, то, чтобы выявить и задержать преследователя, надо понять его мотивы и в связи с чем это происходит, — рассуждает Харламов.

При этом специалист отметил, что привлечь «сталкера», которой не причинил физического или морального вреда, не получится.

— Конституция РФ декларирует свободу передвижения: человек может ходить там, где хочет, смотреть куда хочет, за исключением каких-то спецобъектов, — подчеркнул Харламов.