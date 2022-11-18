Автомобиль загорелся на северо-востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Енисейская улица Карта всех событий

На северо-западе Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 18 ноября.

Пожар произошел на Енисейской улице в районе дома № 19. На месте происшествия работают оперативные службы города.

В районе ДТП движение было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех. Спустя десять минут движение полностью восстановили, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла на севере Москвы. Автобус врезался в автомобиль. В результате ДТП пострадал пятилетний ребенок.