Сергей Собянин анонсировал открытие четвертого центрального диаметра

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четвертое направление центральных диаметров, которое станет самым протяженным на МЦД, начнет работу в конце 2023 года. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Для запуска D4 строим железнодорожную ветку между Киевским и Горьковским направлениями МЖД. Она готова больше чем на 60 процентов. Сейчас на этой соединительной линии ведутся работы на станциях Поклонная, Кутузовская и Тестовская, — отметил он.

По словам главы города, на МЦД-4 будут организованы комфортные современные пригородные вокзалы, а также безопасные переходы через пути, турникеты, кассы, лифты и эскалаторы. Он уточнил, что сотрудники РЖД занимаются прокладкой новых путей. В настоящее время уже уложены более 5,8 километра рельсов. Кроме того, завершено строительство железнодорожного моста через Москву-реку, ведется поэтапное обновление пешеходных переходов.

Сергей Собянин пояснил, что с открытием нового диаметра пассажиры смогут строить транзитный маршрут через семь столичных вокзалов. Ежедневно в будние дни МЦД-4 будет перевозить порядка 455 тысяч пассажиров, написал мэр Москвы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что по окончании работ по реконструкции станции Переделкино четвертого направления Московских центральных диаметров она превратится в пригородный вокзал.