Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали россиянку с шампанским на полмиллиона рублей

Фото: Пресс-служба Шереметьевской таможни

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал F Карта всех событий

Гражданку Российской Федерации задержали на таможне в аэропорту Шереметьево с десятком бутылок дорогого шампанского. Об этом сообщили в пресс-службе таможни в пятницу, 18 ноября.

По данным ведомства, 38-летняя женщина незаконно пыталась провезти десять бутылок шампанского Louis Roederer Champagne Cristal. Согласно заключению эксперта ЦЭКТУ ФТС России, стоимость груза превысила 520 тысяч рублей.

В действиях гражданки сотрудники таможни усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере» УК РФ, сообщили на сайте ведомства.

Другую контрабандистку задержали таможенники в аэропорту Домодедово. Гражданка Азербайджана, прилетевшая из Баку, пыталась ввезти партию дорогой одежды, ювелирных украшений и аксессуаров на общую сумму более девяти миллионов рублей.