Накануне убийства на Севастопольском проспекте подозреваемый караулил жертву. Видео

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Накануне убийства на Севастопольском проспекте подозреваемый караулил жертву на работе и угрожал ей расправой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, злоумышленник приезжал к погибшей на работу в супермаркет на улице Булатниковской и угрожал ножом. Девушка испугалась и вызвала сотрудников полиции.

На кадрах видно, как подозреваемый сбегает, увидев сотрудников МВД.

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— По требованию Чертановской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, — рассказывает Нефедова.

По данным ведомства, около 0:30 мужчина напал на свою жертву недалеко от ее дома и убил. Он нанес ей четыре колото-резаных ранения в район груди и шеи. Тело девушки обнаружено на следующее утро, 18 ноября.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали вместе с предполагаемым подельником недалеко от Тамбова.

Позже был назван вероятный мотив убийцы: девушка не отвечала агрессивному поклоннику взаимностью. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».