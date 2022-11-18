Накануне убийства на Севастопольском проспекте подозреваемый караулил жертву. Видео

Накануне убийства на Севастопольском проспекте подозреваемый караулил жертву на работе и угрожал ей расправой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 18 ноября.
По ее словам, злоумышленник приезжал к погибшей на работу в супермаркет на улице Булатниковской и угрожал ножом. Девушка испугалась и вызвала сотрудников полиции.
На кадрах видно, как подозреваемый сбегает, увидев сотрудников МВД.
— По требованию Чертановской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, — рассказывает Нефедова.
По данным ведомства, около 0:30 мужчина напал на свою жертву недалеко от ее дома и убил. Он нанес ей четыре колото-резаных ранения в район груди и шеи. Тело девушки обнаружено на следующее утро, 18 ноября.
По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали вместе с предполагаемым подельником недалеко от Тамбова.
Позже был назван вероятный мотив убийцы: девушка не отвечала агрессивному поклоннику взаимностью. Подробнее об этом деле — в материале «ВМ».