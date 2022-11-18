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Приметы и советы

Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи

Анастасия Колоскова
Общество
Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи
Фото: depositphotos

Эксперты рассказали, какие продукты противопоказано разогревать в микроволновых печах, так как это может причинить вред здоровью.

Так, при воздействии микроволн свои целебные свойства теряет чеснок. Аналогичная ситуация обстоит с брокколи. Польза этого вида капусты после микроволновки снизится на 97 процентов. При разогревании замороженного мяса в печи в нем развиваются опасные микробы.

Эксперты не рекомендуют также разогревать в СВЧ замороженные ягоды, так как в этом случае содержащаяся в них глюкоза превратится в канцероген. При контакте с микроволнами белковые компоненты пропадают из рыбы и сыра, а в грудном молоке способны образоваться кишечные палочки.

При этом особое внимание специалисты обращают на то, что любую еду нельзя разогревать в посуде из пластика, передают «Народные новости».

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала какао крайне полезным напитком сразу по нескольким причинам: в частности, он понижает давление и работает как антидепрессант. Однако важно, чтобы в составе напитка не было лишних ингредиентов.

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