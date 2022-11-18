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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, путепровод Платформа Марк Карта всех событий

На севере Москвы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 18 ноября.

ДТП произошло на путепроводе Платформа Марк при движении в сторону центра. На месте работают оперативные службы города.

Проезд на участке дороги затруднен. Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке столицы. На Енисейской улице в районе дома № 19 загорелся легковой автомобиль.

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