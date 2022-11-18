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Движение трамваев в Богородском районе восстановят с 19 ноября

Анастасия Колоскова
Город
Движение трамваев в Богородском районе восстановят с 19 ноября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 19 ноября по выходным будет восстановлено движение трамваев в Богородском районе, а также до Белорусского вокзала и метро «Новослободская». Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Трамваи № 2, 4, 7, 50 и электробусы № с510 будут ходить по своим обычным маршрутам, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что временные автобусные маршруты № 04 и 09 больше работать не будут.

Это связано с завершением ремонтных работ в этих районах, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с 18 по 20 ноября после 23:30 вместо трамваев по Живописной улице будут ходить автобусы. Речь идет о маршрутах № 28 и 31. Вместо них пассажиров просят пользоваться автобусом № 028 от метро «Щукинская» до проспекта Маршала Жукова.

Так, у метро «Щукинская» можно будет пересесть на трамвай № 15, который едет к метро «Сокол», и № 30 — к метро «Войковская». Введение изменений связано с проведением ремонтных работ на Живописной улице.

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