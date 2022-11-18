Основные правила: как продлить жизнь шерстяным вещам

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Осень и зима — сезоны теплых вещей и свитеров. Однако иногда такая одежда может очень быстро потерять презентабельный вид — растянуться или покрыться катышками. Как правильно ухаживать за теплыми вещами и на что следует обратить внимание при покупке, — в материале «Вечерней Москвы».

Что должно быть в составе

Как рассказала эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили, чтобы шерстяные вещи дольше сохраняли эстетичный вид, необходимо обращать внимание на состав, который указан производителем на ярлыке.

— Вещь можно считать качественной и рассчитывать на длительную носку, если в составе присутствует кашемир, меринос, мохер или ангора, — пояснила Кизилашвили. — Если на маркировке присутствует только указание «wool», то это говорит о низком качестве покупки и повышает риски возникновения катышек на одежде.

По словам специалиста, чтобы сохранить любую вещь в ее первозданном виде, важно соблюдать правила, которые указаны на ярлыке.

— Некоторые шерстяные вещи не предполагают стирку, об этом производитель пишет на бирке. Поэтому не следует стирать вещь даже вручную, — предупредила Кизилашвили.

Эксперт объяснила, что пометка о запрете стирки означает, что ее нельзя подвергать даже контакту с простой водой.

— Если производитель не запрещает стирку, это необходимо делать исключительно специализированными средствами для шерсти. Также важно сушить вещь после стирки в горизонтальном положении, — порекомендовала эксперт.

Как правильно хранить

По мнению эксперта по домоводству, шерстяные вещи лучше держать отдельно от других — полотенец, белья, трикотажных футболок или синтетических тканей.

— Лучше выделить отдельную полку под свитера и кофты из шерсти. Кроме того, важно хранить, их, соблюдая сочетания по цвету, — посоветовала Кизилашвили. — Например, красная шерстяная кофта, которая полгода провела вблизи вещей синего цвета, может потускнеть и даже изменить цвет.

Также категорически запрещено хранить шерстяные свитеры и кофты на вешалках, подчеркнула эксперт.

— Свитера или кофты из шерсти могут потерять форму, если хранить их на вешалках, — объяснила Кизилашвили.

Чтобы предотвратить вероятность появления моли в одежде, она рекомендовала использовать специальные средства против насекомых и хранить вещи чистыми:

— При использовании средств против моли, важно, чтобы вещь была постирана, потому что насекомое привлекают посторонние запахи, — добавила эксперт.