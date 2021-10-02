«Кожа покроется трещинами»: косметолог объяснила, как нельзя ухаживать за лицом осенью

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С наступлением холодов кожа лица нуждается в особом уходе. Переменчивая погода, влажность, дождь негативно влияют на эпителий, увеличиваются риски воспалительных процессов. Об этом предупредила врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова.

По словам собеседницы «Вечерней Москвы», важную роль в формировании здоровой кожи играют утренние гигиенические процедуры:

— Когда на дворе пасмурная осенняя погода, достаточно того, что вы умоете лицо и нанесете легкими движениями увлажняющий крем, который предназначен для вашего типа кожи. Дополнительные уходовые или солнцезащитные средства наносить не нужно. Солнца мало, его ультрафиолет не такой активный, чтобы как-то негативно воздействовать на кожный покров.

По словам дерматолога, крем следует наносить за час до выхода из дома. В ночное время использовать дополнительные средства увлажнения не нужно:

— Если кожа эластичная, подтянутая, нет обвисших участков, минимального единоразового нанесения легких средств будет достаточно. В то же время я рекомендую увлажнять себя изнутри. Например, после употребления напитков или пищи, которые выводят жидкость из организма, я рекомендую пить как можно больше воды. Это необходимо делать, чтобы сохранить свое лицо в подтянутом состоянии.

Егорова отметила, что нельзя использовать любые гигиенических средства при низких температурах и во время морозов:

— Когда на улице минусовые показатели, умываться или наносить крем на лицо не нужно, иначе на морозе кожа покроется трещинами. Во всех косметических средствах имеется вода, которая при низких температурах кристаллизуется, проникает в ткани и повреждает их. Увлажнять лицо следует ночью. Если же совсем не наносить средств, то от недостаточного уровня увлажнения увеличиваются риски появления воспалительных процессов и возрастных особенностей.

А вот дамам за 40 лет, напротив, нужно использовать и дневную уходовую косметику, и ночную, советует специалист:

— Возрастная кожа нуждается в особом уходе. Ее нужно постоянно увлажнять, конечно, без какого-либо фанатизма. Очень важно, чтобы лицо получало достаточное количество витаминов. Это подразумевает и использование ночных и дневных кремов, и посещение кабинета косметолога для проведения чисток, и введение инъекций с витаминными комплексами.

Собеседница «ВМ» добавила, что при выборе увлажняющего крема следует отдавать предпочтение легким флюидным средствам, в которых не более 12 компонентов.