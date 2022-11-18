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США ввели санкции против россиянина и гражданки Белоруссии

Евгений Жуков
В мире
США ввели санкции против россиянина и гражданки Белоруссии
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты ввели санкции против гражданина России Дмитрия Кудрякова и гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк, причастных к работе компаний в Гватемале и якобы участвовавших в трех коррупционных схемах. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.

В материале ведомства поясняется, что рестрикции были также применены по отношению к трем связанным с указанными лицами организациям.

— Данные физические и юридические лица внесены в список в соответствии с исполнительным указом, который основывается на «законе Магнитского» о глобальной ответственности за права человека и направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире, — цитирует текст сообщения ТАСС.

До этого стало известно, что власти Канады введут санкции против 23 граждан РФ за нарушение прав российских оппозиционеров и других лиц.

Уточняется, что рестрикции затронут сотрудников правоохранительных органов РФ, прокуроров, судей, следователей и сотрудников тюрем России. При этом должности попавших под санкции лиц указаны не будут.

Белоруссия Санкции Россия США
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