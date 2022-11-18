Кот со сломанной лапой самостоятельно пришел в турецкую больницу за помощью

Фото: Telegram / Рен ТВ

В турецком городе Битлис в приемный покой больницы пришел кот, у которого, как выяснилось, была сломана лапа. Инцидент запечатлела установленная в медицинском учреждении камера.

Судя по кадрам, хромающее животное проследовало мимо пункта охраны и блуждало по коридорам в ожидании помощи.

Необычный пациент не остался без внимания и медицинской помощи. Осмотревшие кота врачи диагностировали у него перелом задней лапы. Хвостатый безропотно перенес перевязку. После этого он остался жить возле больницы, передает РЕН ТВ.

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