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Приметы и советы

Кот со сломанной лапой самостоятельно пришел в турецкую больницу за помощью

Анастасия Колоскова
Общество
Кот со сломанной лапой самостоятельно пришел в турецкую больницу за помощью
Фото: Telegram / Рен ТВ

В турецком городе Битлис в приемный покой больницы пришел кот, у которого, как выяснилось, была сломана лапа. Инцидент запечатлела установленная в медицинском учреждении камера.

Судя по кадрам, хромающее животное проследовало мимо пункта охраны и блуждало по коридорам в ожидании помощи.

Необычный пациент не остался без внимания и медицинской помощи. Осмотревшие кота врачи диагностировали у него перелом задней лапы. Хвостатый безропотно перенес перевязку. После этого он остался жить возле больницы, передает РЕН ТВ.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

До этого в Москве спасли краснокнижную серую неясыть, которую изъяли у уличных фотографов на Садовой-Самотечной улице. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут всю необходимую помощь. Именно серые неясыти чаще других пернатых становятся жертвами уличных фотографов. Ушастые совы входят в столичную Красную книгу под третьей категорией редкости как уязвимый вид. Чтобы владеть такой совой, необходимо иметь специальное разрешение.

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