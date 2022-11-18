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Поле для регби появится на Большой Филевской улице в Москве

Евгений Жуков
Город
Поле для регби появится на Большой Филевской улице в Москве
Фото: depositphotos

Поле для регби появится на улице Большой Филевской на западе столицы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении данной территории для возведения некапитальных спортивных объектов.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, участок площадью 1,1 гектара будет предоставлен автономной некоммерческой организации (АНО) «Регби-Инвест» для размещения объекта некапитального строительства — поля для регби.

Ответственный секретарь ГЗК в свою очередь отметил, что в рамках объекта появится трибуна на 500 мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала года построили и ввели в эксплуатацию 18 спортивных объектов, половину из которых возвели инвесторы.

Спорт Строительство Регби Западный административный округ (ЗАО) Москва
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