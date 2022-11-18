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Подозреваемого в покушении на главу Беловодского района агента СБУ задержали в ЛНР

Анастасия Колоскова
Происшествия
Подозреваемого в покушении на главу Беловодского района агента СБУ задержали в ЛНР
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудники контрразведки задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), совершившего покушение на главу Беловодского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— После совершения покушения на главу Беловодского района ЛНР по замыслу СБУ агент должен был ликвидировать еще троих глав, — рассказал собеседник агентства.

Задержанным оказался Владислав Роменский, а куратором операции выступал офицер украинских спецслужб Кирилл Гончаров.

Роменского удалось задержать во время изъятия схрона, который предназначался для организации терактов. Исполнитель покушения дал признательные показания, уточнил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что росгвардейцы за месяц обнаружили в ЛНР 400 операторов беспилотников ВСУ, большинство из которых уничтожены. Кроме того, за месяц на территории республики изъяли 14 противотанковых управляемых ракет, порядка 50 гранатометов, более трех тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, около одной тысячи противотанковых мин и почти 85 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, а также выстрелы для гранатометов.

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