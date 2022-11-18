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Минюст включил в реестр иноагентов Noize MС и Ирину Шихман

Евгений Жуков
Общество
Минюст включил в реестр иноагентов Noize MС и Ирину Шихман
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, рэпера Ивана Алексеева (Noize MC) и блогера Михаила Светова. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо указанных лиц, министерство внесло в этот перечень Олимпиаду Усанову, Руслана Карпука, Вячеслава Мальцева и Андрея Заякина. Включение данных лиц в список связано с «осуществлением политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значится Украина, говорится на официальном сайте Минюста РФ.

До этого ведомство включило в реестр физлиц-иноагентов журналистов Екатерину Котрикадзе* и Владимира Роменского*, а также генерального директора телеканала «Дождь»** Наталью Синдееву*.

В октябре украинский и российский режиссер, продюсер и медиаменеджер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский* был внесен в список физлиц-иноагентов. Помимо этого, в реестр СМИ-иноагентов включен писатель и журналист Михаил Зыгарь*.

*Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Организации признаны в РФ СМИ-иноагентами.

Минюст РФ Россия иноагенты
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