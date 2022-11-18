Убитая в Москве девушка отказалась ехать с полицейскими накануне трагедии

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В МВД объяснили, почему столичные полицейские не приняли мер в отношении мужчины, который впоследствии убил девушку на Севастопольском проспекте, хотя она жаловалась на преследования с его стороны.

— Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина (именно это запечатлено на видеозаписи, распространенной рядом Telegram-каналов), чтобы выполнить свои первоначальные задачи: опросить заявительницу, установить личность и приметы злоумышленника, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, девушка звонила в полицию, однако не сообщила данные молодого человека, который ее преследовал. По словам Волк, в ходе опроса заявительница сначала отрицала, что знает злоумышленника, и только позже рассказала, что ее преследует знакомый.

— Выяснив, что мужчина, скорее всего, находится неподалеку, полицейские предприняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили, — пояснила представитель МВД.

Сотрудники правоохранительных органов предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, однако та отказалась покидать рабочее место. Тогда полицейские приняли заявление на месте, вернулись в отдел и зарегистрировали его, передает ТАСС.

Утром 18 ноября недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте обнаружили тело девушки с несколькими колото-резаными ранами. Известно, что накануне трагедии, погибшая заявила в полицию о том, что ее преследует знакомый. Что известно о происшествии на данный момент — в материале «Вечерней Москвы».