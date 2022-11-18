Врач рассказала о пользе семи минут ходьбы в день

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Испанские ученые доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности позволят значительно улучшить состояние здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, участниками эксперимента стали 3357 человек, за которыми ученые наблюдали в течение 15 лет. Выяснилось, что даже 50 минут ходьбы или другой нагрузки в неделю позволяют снизить риск смертности на 31 процент.

— А если выполнять рекомендацию ВОЗ и увеличить физическую активность до 150 минут в неделю, смертность снижается на 50 процентов. То есть около 25 минут ежедневной ходьбы помогут значительно улучшить здоровье и качество жизни, — отметила эксперт.

Врач пояснила, что полезные привычки несложно внедрить в жизнь. Для увеличения активности людям стоит лишь отказаться от лифта, припарковать автомобиль за несколько кварталов от работы и выбираться на прогулки в парк.

Сославшись на исследование, Павлова констатировала, что нет необходимости «упахиваться в тренажерном зале» и выхаживать 10 тысяч шагов в день. Для здоровья обязательно лишь делать ежедневно «хоть что-то»: например, семь минут ходьбы, передает КП.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила в беседе с «Вечерней Москвой», что при чрезмерно быстром снижении веса человек рискует столкнуться с обострением хронических заболеваний и другими проблемами.