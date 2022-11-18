«Избыточный жир»: диетолог Русакова объяснила, почему опасно резко худеть

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При чрезмерно быстром снижении веса человек рискует столкнуться с обострением хронических заболеваний и другими проблемами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Как отметила собеседница «ВМ», резкое похудение — это стресс даже для подготовленного организма.

— Очень важно перед началом снижения веса комплексно обследоваться, выявить причины, какие-то нарушения скорректировать. Чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, нужно постепенно снижать вес, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов, — объяснила Русакова.

На скорость похудения влияют рост, вес и возраст человека, подчеркнула диетолог. Чем больше человек весит, тем больше он потеряет килограммов за первые три месяца. При этом чем быстрее человек приближается к нормальной массе тела, тем медленнее будет идти процесс похудения.

Иногда для похудения по всем правилам требуется не один год, заметила врач.

— Если есть небольшой избыточный вес (примерно 10–15 килограммов), то в течение трех–четырех месяцев ситуацию можно нормализовать под наблюдением врача. При ожирении третьей степени индекс массы тела составляет более 40 единиц. Для приведения человека в норму потребуется два–три года. В противном случае могут обостриться заболевания, и человек может стать менее здоровым, чем был до похудения, — предупредила Русакова.

Основной специалист, который может помочь при проблемах с весом, — диетолог. В некоторых случаях нужна помощь эндокринолога и кардиолога. При наличии депрессивных расстройств и проблем, которые человек может «заедать», нужна помощь психолога и психотерапевта, заключила собеседница «ВМ».