Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Соломатина назвала наиболее зависимую от сладкого группу людей

Георгий Соланович
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Соломатина назвала наиболее зависимую от сладкого группу людей
Фото: Pixabay

Сладости могут вызвать зависимость у людей, склонных к депрессивным состояниям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, при употреблении сладкого в организме человека вырабатываются гормоны счастья, в которых и нуждаются депрессивные люди.

— Сладкие продукты — конфеты, печенье или другое мучное — помогают успокоить нервную систему. Людям, которые находятся в состоянии уныния и депрессии, это помогает улучшить общее состояние, что и заставляет их подсесть на сладкое, как на наркотик, — сказала Соломатина в беседе с «ВМ».

До этого врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какие напитки наиболее полезны для нервной системы. По его словам, более активным в течение дня человека заставляют чувствовать зеленый и белый чай. Эксперт пояснил, что в этих напитках присутствует множество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и сам кофеин.

Кофе, отметил Мацокин, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм.

Здоровье Эксперты Сладости
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте