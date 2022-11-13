Невролог рассказал о лучших для нервной системы напитках

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Врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какие напитки наиболее полезны для нервной системы.

— Зеленый и белый чаи помогают чувствовать себя лучше, быть более активным в течение дня. А вот кофе злоупотреблять не стоит, — заметил он.

По словам Мацокина, кофе, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм. В чае присутствует множество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и сам кофеин.

Кофе всегда можно заменить цикорием, ведь они очень схожи по вкусу. Но в цикории, в отличие от кофе, не содержится кофеин, который усиливает сердцебиение и приводит к повышению давления.

Невролог также советует обратиться к травяным напиткам, в состав которых входит зверобой, ведь он способствует уменьшению тревоги и страха, снимает эмоциональное напряжение, передает «Газета.ru».

Врач-невролог Павел Хорошев сообщил о вреде от полного отказа от спиртных напитков. По словам медика, небольшие дозы алкоголя нужны человеку для того, чтобы поддерживать психическое здоровье, еще это помогает сосудам хорошо работать.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала о вреде сладких газированных напитков. По словам эксперта, в одном стакане сладкой газировки содержится 35 граммов сахара — это шесть чайных ложек продукта.