Невролог Хорошев заявил, что полный отказ от алкоголя вреден

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Врач-невролог Павел Хорошев предостерег людей от полного отказа от спиртных напитков, потому что таким образом можно навредить организму. По словам медика, небольшие дозы алкоголя нужны человеку для того, чтобы поддерживать психическое здоровье, а также они помогают сосудам хорошо работать.

— На самом деле полный отказ от алкоголя не будет вполне полезен. Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают и испытывают долгую эйфорию. Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него, — пояснил специалист.

Он отметил, что спиртное положительно воздействует как на сосуды, так и на психическое здоровье людей, в той или иной степени помогая справляться с жизненными трудностями, передает портал Ura.ru.

Хорошев добавил, что самым чистым и безопасным напитком является водка, но отметил, что у людей зачастую появляется проблема с оптимальной дозировкой.

— Поэтому идеальный продукт — саке, разведенный до 20 градусов. Спиться меньше шансов, — заявил невролог.

Самыми худшими напитками, которые негативно сказываются на здоровье, он назвал пиво, вино, виски и коньяк.

Нарколог Виталий Холдин предупредил об опасностях успокоительных настоек. По его словам, злоупотребление спиртосодержащими успокоительными настойками может привести к острому отравлению и даже коме.