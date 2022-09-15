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Винный промоутер Лесниченко рассказала, сколько хранится открытый алкоголь

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Винный промоутер Лесниченко рассказала, сколько хранится открытый алкоголь
Фото: Pixabay

Чем выше градус у алкогольного напитка, тем дольше его можно хранить в открытом виде. Об этом «Вечерней Москве» рассказала винный промоутер Влада Лесниченко.

По словам эксперта, вино можно хранить до пяти дней, если создать в бутылке вакуум. В таком виде напиток не потеряет своего вкуса и аромата.

— Тихое вино будет храниться дольше, чем игристое. Кроме того, я советую купить в винотеке вакуумную помпу и закупорить ею открытую бутылку. Это простое домашнее приспособление в форме насоса, которое откачивает воздух и создает в сосуде вакуум. Срок жизни вина увеличивается в среднем до 3–5 дней. Оно сохранится в нормальном состоянии, — порекомендовала Лесниченко.

Специалист подчеркнула, что крепкий алкоголь не имеет срока годности, если не подвергать его температурным и световым внешним воздействиям. А вот пиво нужно выпить сразу.

— Бутылка крепкого алкоголя может стоять бесконечно, если она не подвержена яркому солнечному свету и воздействию высокой температуры. А пиво лучше выпить сразу, так как оно портится очень быстро, — отметила собеседница «ВМ».

Винный промоутер заверила, что после истечения срока годности алкоголь не становится опасным для здоровья, но может потерять вкусовые качества:

— Ничего не может быть, никакого отравления. Эти потребительские старые ГОСТы часто не имеют отношения к жизни. Вина, наоборот, становятся лучше, а крепкий алкоголь никак не меняется. Однако есть виды вин, у которых есть срок годности. Но они не становятся опасными, у них просто меняются вкусовые качества в худшую сторону.

А итальянский сомелье и шеф-повар Давидэ Димитри дал советы о том, как правильно выбирать вино.

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