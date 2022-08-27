Эндокринолог объяснила, можно ли употреблять алкоголь при сахарном диабете

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Употребление алкоголя может привести к негативным последствиям у пациентов, страдающих сахарным диабетом. Об этом заявила врач-эндокринолог Ольга Павлова.

— При употреблении сладкого алкоголя сахар крови сначала резко повышается, при сохранной выработке инсулина мы получаем еще и выброс инсулина, а дальше сахар падает. Поэтому сладкий алкоголь при диабете, инсулинорезистентности и снижении веса запрещен, — отметила эксперт.

Она предупредила, что крепкие спиртные напитки могут привести к резкому падению сахара в крови — гипогликемии, если пациент принимает инсулин или сильные препараты для снижения сахара. При этом тяжесть последствий будет зависеть от функционирования печени, добавила врач.

По ее словам, здоровый орган с хорошим запасом гликогена позволит пройти гипогликемии относительно легко. В противном случае последствия могут быть весьма плачевными, уточнила Павлова.

Медик предупредила, что диабетики должны сопровождать употребление алкоголя углеводным перекусом, а также постоянно контролировать уровень сахара. А в идеале таким пациентам лучше совсем отказаться от спиртных напитков и не подвергать здоровье риску, передает «МедикФорум».

До этого врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Ширин Нуриева перечислила неочевидные признаки диабета.