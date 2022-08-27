Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эндокринолог объяснила, можно ли употреблять алкоголь при сахарном диабете

Анастасия Колоскова
Общество
Эндокринолог объяснила, можно ли употреблять алкоголь при сахарном диабете
Фото: Pexels

Употребление алкоголя может привести к негативным последствиям у пациентов, страдающих сахарным диабетом. Об этом заявила врач-эндокринолог Ольга Павлова.

— При употреблении сладкого алкоголя сахар крови сначала резко повышается, при сохранной выработке инсулина мы получаем еще и выброс инсулина, а дальше сахар падает. Поэтому сладкий алкоголь при диабете, инсулинорезистентности и снижении веса запрещен, — отметила эксперт.

Она предупредила, что крепкие спиртные напитки могут привести к резкому падению сахара в крови — гипогликемии, если пациент принимает инсулин или сильные препараты для снижения сахара. При этом тяжесть последствий будет зависеть от функционирования печени, добавила врач.

По ее словам, здоровый орган с хорошим запасом гликогена позволит пройти гипогликемии относительно легко. В противном случае последствия могут быть весьма плачевными, уточнила Павлова.

Медик предупредила, что диабетики должны сопровождать употребление алкоголя углеводным перекусом, а также постоянно контролировать уровень сахара. А в идеале таким пациентам лучше совсем отказаться от спиртных напитков и не подвергать здоровье риску, передает «МедикФорум».

До этого врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Ширин Нуриева перечислила неочевидные признаки диабета.

Здоровье Алкоголь Врачи Диабет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте