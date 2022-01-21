Сомелье из Италии дал советы, как выбрать вино при покупке

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Итальянский сомелье и шеф-повар Давидэ Димитри дал советы о том, как правильно выбирать вино.

При выборе вина при покупке нужно изучить его состав: в идеале в напитке должен присутствовать только виноград. Специалист отметил, что в составе некоторых вин (например, десертных) может быть сахар, но ароматизаторов и добавок у вина быть не должно.

Также стоит внимательно изучить этикетку и проверить, присутствуют ли на ней все знаки качества.

— Градус вина должен быть четким, а не колебаться в каких-то пределах, например, 11,5–12 градусов. Это касается всех вин, кроме игристых, — пояснил сомелье в комментарии РИАМО.

Страна производства должна быть одной, например Франция, ЮАР, Италия.

Эксперт отметил, что приобрести неплохое вино к ужину можно примерно за 350–400 рублей. Вина с более длительной выдержкой стоит покупать в специализированных магазинах, чтобы не приобрести подделку.

До этого эксперт назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом. Во-первых, его стоимость ниже, во-вторых, на полках магазинов представлено много разновидностей данного напитка.