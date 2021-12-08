Эксперт назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом

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Генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский назвал преимущества отечественного шампанского.

По словам эксперта, пренебрегать шампанским отечественных производителей не стоит. Во-первых, его стоимость ниже, во-вторых, на полках магазинов представлено много разновидностей данного напитка.

Также отечественная продукция отличается высоким качеством.

— Приобретая бутылку шампанского за минимальную розничную цену в 164 рубля, качество гарантировано. Но если вы хотите поймать эстетическое наслаждение, то предпочтение лучше отдать продукции с защищенным географическим названием. Бутылка такого шампанского российского производства начинается примерно от 350 рублей и выше, — отметил он в комментарии ФАН.

До этого руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, сколько шампанского выпивают россияне за время новогодних праздников. По его словам, период зимних праздников среди представителей алкогольной индустрии считается жарким сезоном.