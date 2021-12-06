Эксперт рассказал, сколько шампанского выпивают россияне в новогодние праздники

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Больше всего шампанского и игристых вин россияне потребляют в период новогодних праздников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По его словам, период зимних праздников среди представителей алкогольной индустрии считается «жарким сезоном»:

— С 15 декабря по 15 января россияне потребляют около 25–27 процентов годового объема игристых вин и шампанских. В обычные месяцы эта цифра в три раза меньше.

Эксперт уточнил, что в целом в период праздников жители России выпивают не менее 80 миллионов бутылок вина и 100 миллионов бутылок шампанского.

При этом лидером продаж среди слабоалкогольных напитков является пиво — около 800 миллионов бутылок за указанный период. Водка, по словам эксперта, идет следом — не менее 300 миллионов бутылок.

В заключение эксперт отметил, что высокий спрос на алкоголь в предпраздничный сезон позволяет ретейлерам не повышать цены на напитки.