Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, сколько шампанского выпивают россияне в новогодние праздники

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, сколько шампанского выпивают россияне в новогодние праздники
Фото: Pixabay

Больше всего шампанского и игристых вин россияне потребляют в период новогодних праздников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

По его словам, период зимних праздников среди представителей алкогольной индустрии считается «жарким сезоном»:

— С 15 декабря по 15 января россияне потребляют около 25–27 процентов годового объема игристых вин и шампанских. В обычные месяцы эта цифра в три раза меньше.

Эксперт уточнил, что в целом в период праздников жители России выпивают не менее 80 миллионов бутылок вина и 100 миллионов бутылок шампанского.

При этом лидером продаж среди слабоалкогольных напитков является пиво — около 800 миллионов бутылок за указанный период. Водка, по словам эксперта, идет следом — не менее 300 миллионов бутылок.

В заключение эксперт отметил, что высокий спрос на алкоголь в предпраздничный сезон позволяет ретейлерам не повышать цены на напитки.

Читайте также:
шампанское Алкоголь Цены
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте