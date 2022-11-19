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Теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Юлия Курганова
Спорт
Теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в матче третьего тура группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, общий призовой фонд которого составляет 14,75 миллиона долларов.

Встреча красной группы закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который был посеян под шестым номером. Циципас имеет второй номер посева. Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты.

Рублев занял второе место в группе, одержав две победы при одном поражении. Он гарантировал себе выход в полуфинал соревнования. Победителем красной группы стал сербский теннисист Новак Джокович, третье место досталось Циципасу, четвертую позицию занял россиянин Даниил Медведев.

В полуфинале Тейлор Фриц сыграет против Новака Джоковича, а Каспер Рууд встретится с Андреем Рублевым.

Рублев в третий раз в карьере играет на итоговом турнире ATP, на двух предыдущих (2020, 2021) он не смог выйти из группы.

8 ноября сообщалось, что российская спортсменка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла у представительниц Чехии Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Форт-Уэрте (США, штат Техас). Общий призовой фонд турнира составляет пять миллионов долларов.

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