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В МИД назвали экстремистскими идеи США отобрать у России остров Врангеля

Полина Долганова
В мире
В МИД назвали экстремистскими идеи США отобрать у России остров Врангеля
Фото: shutterstock

Идеи американских экспертов о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими. Такое мнение выразил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

По его словам, принадлежность острова России невозможно оспаривать.

— В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив, — заявил он.

Представитель МИД РФ добавил, что попытки предъявить России территориальные претензии, основанные на произвольной трактовке фактов, могут закончиться плохими последствиями, передает РИА Новости.

Намерение США отобрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане не имеет под собой серьезных перспектив. Не говоря уже о планах его военного захвата. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. Однако основания у Вашингтона ставить под сомнение принадлежность этой территории России все же имеются, считает эксперт.

США МИД РФ острова
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