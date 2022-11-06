«Белый дом очень боится»: почему Штаты хотят «отобрать» у России остров Врангеля

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Намерение США отобрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане не имеет под собой серьезных перспектив. Не говоря уже о планах его военного захвата. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов.

Однако основания у Вашингтона ставить под сомнение принадлежность этой территории России все же имеются, считает эксперт:

— Спасибо нужно сказать великому демократу Эдуарду Шеварднадзе, который летом 1990 года в должности министра иностранных дел СССР подписывал соглашение с США о линии разграничения морских пространств. В процесс подписания договора как раз забыли включить остров Врангеля и еще семь арктических территориальных образований. 32 года назад пресса поднимала этот вопрос — с нареканиями о невыгодных условиях такой сделки для нас. Мы тогда и так потеряли значительную часть своих земель, которые были закреплены за Россией.

Но ввиду последующего развала СССР ни одна политическая сила не придала этому договору значения, отметил политолог. Теперь же в связи нынешней противоборствующей обстановкой между Москвой и Вашингтоном США ищут любые поводы, чтобы «ущипнуть» Россию:

— США находят все новые поводы, чтобы нас задеть и надавить на страну. Скоро сто лет, как остров Врангеля стал частью России. Никто об этом не вспоминал. И тут вдруг американцы спохватились. Все соглашения, которые подписывались с США по поводу союзничества во Вторую мировую войну, не затрагивали никакие спорные территории.

По мнению эксперта, повышенный интерес к российскому острову, возникший сейчас, связан с военным возвращением России в Арктику. Что автоматически повышает стратегическую значимость острова Врангеля.

— Военное присутствие России у границ с США, изменение климата, позволяющее открыть судоходство по северному морскому пути, — все эти обстоятельства очень напрягают Вашингтон. Ведь в таком случае число военных объектов на острове возрастет. И возникнет риск покушения на территориальную целостность США, чего в Белом доме очень боятся, — пояснил Светов.

Политолог усомнился в вероятности начала военных действий в связи с намерением США захватить остров Врангеля. Он отметил, что эта территория не столь значима для американцев, чтобы тратить ресурсы на ее захват. Да и Россия не позволит, чтобы эти планы стали реальностью, подчеркнул Светов.

О том, что США должны забрать у РФ остров Врангеля, накануне написал журналист Томас Дэнс в статье для газеты The Wall Street Journal. По его словам, эта уникальная земля принадлежит США, а Россия «удерживает» ее с 1924 года.

Свое название остров получил в четь российского мореплавателя и государственного деятеля Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году на эту землю прибыла советская канонерская лодка «Красный Октябрь». И на острове был поднят флаг СССР. Двумя годами позже там возникло первое поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен правительственной резолюцией Советского Союза.

Сегодня остров Врангеля является заповедником и включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.