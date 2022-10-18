Станет ли Арктика центром конфликта между Россией и США

Фото: Минобороны РФ

В США заявили, что Арктика может стать центром конфликта с Россией. О потенциале противостояния двух стран в этом регионе — в материале «Вечерней Москвы».

Арктика — один из самых богатых районов планеты. Ее природный потенциал до сих пор до конца неизведан. Однако там уже нашли залежи углеводородов (нефть и газ), драгоценных, редкоземельных и цветных металлов (золото, платина, палладий и другие), а также алмазов.

Разумеется, столь богатый ресурсами регион привлекает многие государства. В настоящее время больше половины арктического побережья принадлежит России, оставшаяся часть поделена между США, Канадой, Норвегией и Данией.

Больше всего арктическим вопросом озабочены американцы. Местные политики регулярно высказываются на этот счет. Очередное заявление было сделано 18 октября. Сенатор Ангус Кинг предположил, что в Арктике возможен конфликт с Россией, отметив, что регион критически важен для Вашингтона.

Потенциал для конфликта в Арктике действительно есть, отметил в беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, страны будут бороться за:

контроль над Северным морским путем — самый короткий морской путь между Дальним Востоком и Европой, а также между Россией и США. Эта транспортная артерия имеет стратегическое значение и сейчас полностью контролируется РФ;

— самый короткий морской путь между Дальним Востоком и Европой, а также между Россией и США. Эта транспортная артерия имеет стратегическое значение и сейчас полностью контролируется РФ; самый богатый регион мира (потенциал Арктики еще полностью не раскрыт).

— Регион действительно имеет ключевое значение. Именно поэтому американцы говорят: тот, кто победит в Арктике, победит в мире, — отметил Журавлев, добавив, что за господство в Арктике, помимо России и США, также будет бороться Китай.

В ближайшее время военное столкновение в Арктике маловероятно. Однако США уже начали наращивать в регионе свое военное присутствие, в том числе посредством расширения НАТО.

— Потенциальное вхождение в состав альянса Швеции и Финляндии, с одной стороны, увеличит соприкосновение государств — членов НАТО с российской границей, с другой — приблизит США к Арктике, вокруг которой еще предстоит борьба в XXI веке, — сказал «ВМ» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

12 октября Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности, где признал Россию «актуальной угрозой безопасности Европы». В документе также утверждается, что действия России в Арктике якобы несут риски потенциального конфликта. В связи с этим Белый дом планирует укреплять партнерство с союзниками в данном регионе.