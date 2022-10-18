Американский сенатор Кинг: Арктика может стать центром конфликта с Россией

Фото: Минобороны РФ

Глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией. Такое мнение высказал во вторник, 18 октября, американский сенатор Ангус Кинг.

— Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья, — заявил он.

Сенатор предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Арктика, подчеркивает Кинг, критически важна для Вашингтона с его политикой национальной безопасности.

Кроме того, глобальное потепление только накаляет ситуацию из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам ресурсов, передает РИА Новости.

Правда ли, что европейский континент сегодня полностью зависит от Соединенных Штатов? И если да, то почему? Об этом рассуждают обозреватель «Вечерней Москвы» Георгий Бовт и наши эксперты.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическим путем. Он подчеркнул, что в США не видят серьезных намерений со стороны России вести переговоры с Украиной.