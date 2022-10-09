Белый дом призвал Россию и Украину к мирным переговорам

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Решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическим путем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в воскресенье, 9 октября, в интервью ABC News.

— Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически, — отметил он.

При этом Кирби подчеркнул, что в США не видят серьезных намерений со стороны России вести переговоры с Украиной.

До этого экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно приступить к переговорам с целью завершения конфликта на Украине во избежание третьей мировой войны. Он отметил, что в противном случае произойдет третья мировая война.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.